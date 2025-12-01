Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları 'tırnakçılık'la dolandırdı

İzmir'de manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlı kadınları 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandıran şahıs kameradan tespit edilip yakalandı.

Olay, önceki gün Konak ilçesinin Göztepe semtindeki bir apartmanda meydana geldi. "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan dolandırıcı, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı. Şüpheli, önce güven kazandığı evlere girmeyi başardı, ardından bakıcıyı kap getirtme bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcının, yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli, aynı yöntemle farklı apartmanlarda da dolandırıcılık yapmayı sürdürdü.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarından espit ederek gözaltına aldı. - İZMİR