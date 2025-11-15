İzmir'de Yangında Hayvansever Şule Çörekçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, hayvansever kimliğiyle tanınan 'Islak Burunlar Pati Evi'nin kurucusu Şule Çörekçi yaşamını yitirirken yangında, 20'den fazla kedinin de telef olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Mermerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Hayvansever kimliğiyle tanınan, evinde ve bahçesinde çok sayıda hayvanı besleyen Şule Çörekçi'nin (56) yaşadığı evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan yangında, evde mahsur kalan Şule Çörekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre yangının sobadan çıktığı değerlendirilirken Çörekçi'nin evinde baktığı 20'den fazla kedinin de alevlerden kurtarılamadığı ve telef olduğu öğrenildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR