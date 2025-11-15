Haberler

İzmir'de Yangında Hayvansever Şule Çörekçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, 'Islak Burunlar Pati Evi'nin kurucusu Şule Çörekçi yaşamını yitirirken, 20'den fazla kedinin de telef olduğu öğrenildi. Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, hayvansever kimliğiyle tanınan 'Islak Burunlar Pati Evi'nin kurucusu Şule Çörekçi yaşamını yitirirken yangında, 20'den fazla kedinin de telef olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Mermerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Hayvansever kimliğiyle tanınan, evinde ve bahçesinde çok sayıda hayvanı besleyen Şule Çörekçi'nin (56) yaşadığı evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan yangında, evde mahsur kalan Şule Çörekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre yangının sobadan çıktığı değerlendirilirken Çörekçi'nin evinde baktığı 20'den fazla kedinin de alevlerden kurtarılamadığı ve telef olduğu öğrenildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

İstanbul'da şehrin göbeğindeki inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı

33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.