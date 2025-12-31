Haberler

İzmir'de bahçeden 9 bin uyuşturucu hap çıktı

Menderes ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, bahçede toprağa gömülü halde 9 bin 132 adet uyuşturucu hap bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, bahçede toprağa gömülü şekilde 9 bin 132 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Menderes ilçesi Bayrak İlköğretim Okulu çevresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve yılbaşı nedeniyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.

F.İ. (34) isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, bahçe kısmında toprağa gömülü şekilde toplam 9 bin 132 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli F.İ. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
