İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Bin 500 Hap ve 2 Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 42 bin 500 adet uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de 2. Kadriye Mahallesi 690. Sokak'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 bin 40 tablet halinde toplam 42 bin 500 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 adet dolu fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli E.A. (43), işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR