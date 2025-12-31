Haberler

İzmir'de araçtan 21 kilo uyuşturucu çıktı

İzmir'de araçtan 21 kilo uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda, bir araçta 21 kilo 200 gram skank uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik polisleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skank uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, önceden belirlenen bir araç Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 21 kilo 200 gram skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?