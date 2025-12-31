İzmir'de araçtan 21 kilo uyuşturucu çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde narkotik polisleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 kilo 200 gram skank uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, önceden belirlenen bir araç Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 21 kilo 200 gram skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR