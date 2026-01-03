İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Güzeltepe Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Ş.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR