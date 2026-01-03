Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Güzeltepe Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Ş.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep