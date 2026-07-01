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İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 121 bin 816 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
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İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 121 bin 816 uyuşturucu hap ve 44 kilo ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Konak ilçelerindeki iki ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve bu maddelerin sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 121 bin 816 adet uyuşturucu nitelikli hap ile bu hapların yapımında kullanılan 44 kilo 694 gram ham madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.U. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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