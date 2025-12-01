İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 296 Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir adreste yapılan aramada 11 bin 296 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldız Mahallesi'nde 2 şüphelinin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 11 bin 296 adet sentetik ecza ele geçirilirken B.G. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR