Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo skunk ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon çerçevesinde evlerde yapılan aramalarda 8 kilo skunk, 200 gram metamfetamin, 180 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu tartımında kullanılan 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 371 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Bu top gitti gol oldu! Karara tepki yağıyor
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi