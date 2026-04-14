İzmir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Güncelleme:
İzmir'in Kınık ve Konak ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 6 kilo 668 gram esrar, skunk ve 101 bin 520 adet ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 6 kilo 668 gram esrar ve skunk, 53 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.O. ve T.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Konak'ta binlerce hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen diğer bir çalışmada ise Konak ilçesinde operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında 101 bin 520 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan D.S. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
