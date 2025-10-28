İzmir'de Uyuşturucu Kaçakçılığı Şüphesi: 750 Metrelik Kovalamaca Sonucu Yakalandı

İzmir Karabağlar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, 750 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan sorguda, zanlının uyuşturucu ticareti ve firar suçlarından toplam 40 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Sorgulama yapılmak istendiği sırada kaçmaya başlayan şahıs, yaklaşık 750 metrelik kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında, şüphelinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR