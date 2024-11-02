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İzmir'de Üvey Kızıyla Tartışma Sonrası Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'de Üvey Kızıyla Tartışma Sonrası Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Konak ilçesinde üvey kızıyla yaşadığı tartışma sonrası bıçaklanan 60 yaşındaki Mehmet Kara, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde üvey kızıyla yaşadığı tartışma sokağa taşan ve bindiği takside bıçaklanan adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Ekim akşamı Zeytinlik Mahallesi 1140 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında çıkan kavgada tartışma yaşayan Mehmet Kara (60), bıçaklanarak ağır yaralandı. Kara'yı bıçaklayanlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ağır yaralandığı belirlenen Kara, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Mehmet Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından çalışmalarda olayı Kara'nın üvey kızı F.M. (23) ve O.Ş.'nin (16) gerçekleştirdiği, her iki şüphelinin de bıçak kullandığının değerlendirildiği, toplam 6 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Görüntüler ortaya çıktı

Mehmet Kara'nın, sokakta çıkan arbedede üvey kızı F.M. ve O.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaçmaya çalışan Kara'nın çevredeki 2 kişi tarafından yakalanıp, peşinden elinde bıçakla gelen üveyi kızı F.M.'ye teslim edilmesi yere alıyor. Bu sırada yere düşen Kara'ya F.M.'nin elindeki bıçakla saldırmak istemesi üzerine 2 kişinin bu defa kendisine engel olmak istediği görülüyor. Görüntünün devamında yaşanan arbededen faydalanıp, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Kara'nın tekrar düştüğü ancak kalkıp, bir taksiye binmek isterken çevreden gelenler tarafından yakalanıp, kalabalık arasında 2 kişi tarafından bıçaklandığı yer aldı.

Tutuklandılar

Olayla ilgili gözaltına alınan üvey kız F.M. (23), O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17), M.A. (17), M.K. (19) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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