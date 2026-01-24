Haberler

Şarampole devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Ödemiş ilçesinde virajlı dağ yolunda traktörün devrilmesi sonucu 52 yaşındaki sürücü Kazım Karagöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dağ yolunda seyir halindeki traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 52 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 13.45 sıralarında Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ören mevkisinde bulunan bahçe evinden Emirli Mahallesi istikametine dağ yolundan seyir halinde olan Kazım Karagöz (52) idaresindeki 45 TZ 180 plakalı traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kazım Karagöz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karagöz'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

