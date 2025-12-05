Haberler

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonetle bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Menderes-Gümüldür Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (50) idaresindeki 23 BV 244 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen E.D. (53) yönetimindeki 09 UB 397 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü E.D. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Y.K. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

