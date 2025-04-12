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İzmir'de Trafik Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazası: İki Kuzen Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki iki kuzen, araçta hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı yaşta oldukları öğrenilen iki kuzen de araçta hayatını kaybetti. Aileleri yasa boğan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Erkan (21) yönetimindeki 45 KB 6296 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü Umut Erkan ve aynı yaştaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Umut Erkan ve Efe Kamil Erkan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Aileleri yasa boğan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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