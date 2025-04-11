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İzmir'de Terör Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliden 7'si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK, PYD/YPG gibi örgütlerin propagandasını yaptıkları tespit edildi.

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliden 7'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sosyal medya üzerinden PKK/KCK, PYD/ Ypg, THKP/C, DHKP/C ve MLKP silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması için bugün operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 10 şüpheliden 7'si yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler işlemleri için emniyete sevk edilirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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