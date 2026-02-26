Haberler

İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.B. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 18 kişi gözaltına alındı. Helikopter destekli operasyonda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri tarafından, liderliğini S.B. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösteren suç örgütü ile örgüte silah temin eden şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir merkezli Trabzon ve Mersin illerinde belirlenen toplam 24 adrese yönelik düğmeye basıldı.

Helikopter destekli eş zamanlı baskın

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda, hedef adreslere girilerek 18 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Çelik yelek ve mühimmat ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
