İzmir'de suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 10 tutuklama

İzmir'de polis ekiplerince suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 96 adet tabanca, yüzlerce mühimmat ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak bir çalışma gerçekleştirildi. İl genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine ve bu örgütlere dolaylı veya direkt olarak bağlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik önceki gün saat 06.00'da önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 40'ı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

96 adet tabanca bulundu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 96 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet şarjör, 808 adet fişek ile çok sayıda silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi. Öte yandan, 44,98 gram kokain maddesi, 16 adet sentetik ecza malzemesi ve 1 adet hassas teraziye de el konuldu.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. 10 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı