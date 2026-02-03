Haberler

İzmir'de işe gitmek için evden çıkan genç silahlı saldırıda öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 23 yaşındaki Sinan Ümit, kapıda pusu kuran bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırgan için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan genç, kapıda pusu kuran şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 06.45 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan Sinan Ümit (23), işe gitmek üzere ikametinden çıktı. Bu sırada kapının önünde bekleyen ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden inen koyu kıyafetli şahıs, gence tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Sinan Ümit, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise geldiği araçla hızla bölgeden uzaklaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Sinan Ümit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

