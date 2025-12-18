Haberler

İzmir'de sahte içki operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'de düzenlenen geniş çaplı polis operasyonlarında, sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 5 ilçede yüklü miktarda sahte alkol ve üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda sahte alkol ve yapım malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve sahte içki üretimi ile ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler; Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; bin 252 litre taklit etiketli etil alkol, 123 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile içki yapımında kullanılan 100 adet aroma ele geçirildi. Ayrıca kent genelindeki alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda da 40 iş yeri denetlendi. Gerçekleştirilen operasyon ve denetimler neticesinde 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 kişi salıverilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
