İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Otomatik Tüfek ve Mermiler Ele Geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca, otomatik tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü 5 Kasım günü saat 16.40 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. B.Y. adlı şahsın üzerinde 6 adet tabanca fişeği bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler, şüpheliye ait ev adresinde arama yaptı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjöründe basılı halde 7 adet mermi ve ibaresiz ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından el konulan silah ve mühimmat incelenmek üzere emniyete götürülürken, şüpheli B.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR