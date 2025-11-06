Haberler

İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Otomatik Tüfek ve Mermiler Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ve otomatik tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirirken, şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca, otomatik tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü 5 Kasım günü saat 16.40 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. B.Y. adlı şahsın üzerinde 6 adet tabanca fişeği bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler, şüpheliye ait ev adresinde arama yaptı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjöründe basılı halde 7 adet mermi ve ibaresiz ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından el konulan silah ve mühimmat incelenmek üzere emniyete götürülürken, şüpheli B.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
