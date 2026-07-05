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İzmir'de silah operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'de silah operasyonu: 1 tutuklama
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İzmir'in Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de iki ilçede düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında belirlenen 1 şüpheliye ait ikametlerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet namlu, 1 adet sürgü ve 1 adet kabze ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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