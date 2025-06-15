İzmir'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın sırasında yakınındaki hastanede tahliye çalışmaları yapıldı.
İzmir'de fabrika yangını: Müdahele sürüyor
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşanırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa