İzmir'de Park Halindeki Araçtan Eşya Çalan 17 Yaşındaki Zanlı Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki araçtan eşya çalan 17 yaşındaki zanlı, devriye gezen bekçilerce yakalandı.

Üçkuyular Mahallesi 12 Sokak'ta devriye gezen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, şüpheli buldukları B.D.'yi (17) durdurdu. Şahsın elindeki poşeti kontrol eden ekipler; 1 dron, 1 Apple marka klavye, 1 ad garaj kumandası, 1 kaşe ve drona ait çeşitli parçalar buldu. Poşetteki kaşe üzerindeki numaradan yola çıkan ekipler, araç sahibi ile irtibata geçti. 15/2 Sokak'ta park halindeki aracının başına giden şahıs, eşyalarının çalındığını ve olay sırasında evde uyuduğunu belirterek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.D. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR