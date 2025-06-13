İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

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İzmir'in Karaburun ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

İzmir'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, saat 11.52'de 2 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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