İzmir'de motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaparken polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Operasyonda 1 kilo 705 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığını tespit eden ekipler harekete geçti. Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan A.D. (28), H.Ş. (24) ve Ş.A. (26), yaşanan kovalamacanın ardından durdurularak yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin yola attığı poşette, bindikleri motosiklette ve uyuşturucuyu çıkardıkları tespit edilen iş yerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 705 gram skunk maddesi, biri anahtar görünümünde olmak üzere 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

