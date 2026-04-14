Haberler

Aliağa'da motosiklet sürücülerine jandarmadan 'Güvenli Sürüş' eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma, motosiklet kazalarını önlemek ve sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla 35 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş eğitimi verdi. Eğitimde koruyucu ekipman kullanımı ve hırsızlık önleme yöntemleri ele alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde düzenlenen eğitim programına 35 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü katıldı. Teorik ve uygulamalı bilgilerin paylaşıldığı seminerde, trafik güvenliğinin yanı sıra asayiş olaylarına karşı alınacak önlemler de anlatıldı.

Hırsızlığa karşı "AirTag" önerileri

Eğitimde, son dönemde bölgede artış gösteren motosiklet ve araç hırsızlıkları masaya yatırıldı. Jandarma ekipleri, teknolojik takip yöntemlerinin önemine değinerek, sürücülere araçlarını koruma noktasında farkındalık kazandırmak amacıyla "AirTag" gibi takip cihazlarının kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Koruyucu ekipman ve görünürlük vurgusu

Motosiklet sürücülerinin can güvenliği için hayati önem taşıyan koruyucu ekipman kullanımı eğitimde geniş yer buldu. Kaskın yanı sıra mont, gözlük, sürtünmeye dayanıklı özel dizlik ve kolluk kullanımının önemini vurgulayan ekipler, özellikle gece sürüşlerinde trafiğin diğer unsurları tarafından fark edilmeyi sağlayan reflektif yelek kullanımının önemine dikkat çekti.

Güvenli sürüş tekniklerinin detaylandırıldığı programda, trafik kurallarına uymanın sadece sürücü için değil, tüm yol kullanıcıları için bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesinde en temel faktörün eğitimli ve bilinçli sürücü olduğunu belirterek, benzer faaliyetlerin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından düzenlenen eğitimde 35 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü bilgilendirildi. Seminerde, özellikle son dönemde artış gösteren motosiklet ve araç hırsızlıklarına karşı alınabilecek önlemler ele alındı. Teknolojik takip yöntemlerinden biri olan "AirTag" kullanımına dikkat çekilerek, sürücülere araçlarını koruma konusunda farkındalık kazandırıldı. Motosiklet sürücülerinin kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemiyle Reflektif yelek kullanımı ile trafikte görünürlüğün artırılması konularında da bilgilendirildi.

Trafik jandarması ekipleri tarafından verilen eğitimde ayrıca güvenli sürüş teknikleri de detaylı şekilde anlatıldı. Sürücülere, trafikte hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara uymanın hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Yetkililer, benzer eğitim faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, trafik kazalarının önlenmesinde bilinçli sürücünün en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

