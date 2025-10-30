İzmir'de Motor Arızası Gören Lastik Botta 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dün saat 03.45 sıralarında Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-6 isimli bot, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerce gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR