İzmir'de Motor Arızası Gören Lastik Botta 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Körfezdeki kurtarma operasyonu ile göçmenler sağ olarak kıyıya ulaştırıldı.

Dün saat 03.45 sıralarında Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-6 isimli bot, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerce gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
