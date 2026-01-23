Haberler

İzmir'de mezarlıkta poşet içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir'de mezarlıkta poşet içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir vatandaş, babasının mezarını ziyaretinde bulduğu şüpheli poşetin içinden 4 bin 357 adet uyuşturucu hap çıkardı. Olayın ardından polis ekipleri poşeti inceledi ve uyuşturucu maddeleri Yamanlar Polis Merkezi'ne teslim etti.

İzmir'de bir vatandaşın babasının mezarını ziyareti sırasında bulduğu poşetin içerisinden binlerce adet uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Soğukkuyu Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı