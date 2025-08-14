İzmir'de Lastik Botta 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de Lastik Botta 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ağustos'ta gece saat 04.30'da Menderes ilçesi açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulundukları belirlenen 4'ü çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaraylı taraftarlara Osimhen müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.