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İzmir'de Kuaför Önünde Silahlı Çatışma, Saldırgan Yakalandı

İzmir'de Kuaför Önünde Silahlı Çatışma, Saldırgan Yakalandı
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İzmir'in Urla ilçesinde bir erkek kuaföründe çıkan silahlı çatışmada, saldırgan kaymakam koruma personeli tarafından yakalandı. Büyüyen bir tartışmanın ardından B.B. adlı kişi, Ş.C.'yi silahla vurduktan sonra kaçmaya çalıştı, ancak olay yerindeki güvenlik güçleri tarafından hemen gözaltına alındı.

İzmir'de erkek kuaföründe çıkan silahlı çatışmada saldırgan, kaymakam koruması tarafından kıskıvrak yakalandı.

Film sahnelerini aratmayan olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir erkek kuaförünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen Ş.C. (21) ile B.B. (17) bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında B.B., S.Ç.'yi silahla vurup olay yerinden kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerinde bulunan kaymakamlık koruma personeli ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan Şüpheli B.B.'nin çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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