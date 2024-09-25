İzmir'de Köprülü Kavşaktan Düşen Otomobilde 3 Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobilin köprülü kavşaktan alt caddeye düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada isimler belli oldu. Tamamı kadın olan yolcuların, hasta ziyaretine gitmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Eşrefpaşa-İkiçeşmelik Caddesi üzerinde Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesine bağlı Çankaya semtine doğru seyir halinde olan S.B. (42) idaresindeki 35 CBA 796 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle bariyeri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten ters bir şekilde alt caddeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, araç içerisinde bulunan yolculardan Gülistan Fidan (49), Sadiye Bulut (72) ve Samire Kaya'nın (48) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü S.B. ve yolcu konumunda bulunan F.Ö. (35) ise ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Hasta ziyaretine gidiyorlarmış

Otomobilde bulunan kişilerin hasta ziyaretine gittikleri öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR