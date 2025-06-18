İzmir'de Kontrolden Çıkan Yangında Ev ve Depo Alev Alev Yandı

İzmir'de Kontrolden Çıkan Yangında Ev ve Depo Alev Alev Yandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin bahçede yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu ev ve depo kullanılamaz hale gelirken, yangında can kaybı yaşanmadı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinin kırsal bir mahallesinde, yabancı uyruklu bir şahsın evinin bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan bir ev ile bir depoya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ederken alevler ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan ev ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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