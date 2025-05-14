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İzmir'de Kırmızı Bültenle Aranan İki Cinayet Zanlısı Yakalandı

İzmir'de Kırmızı Bültenle Aranan İki Cinayet Zanlısı Yakalandı
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İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan iki cinayet firarisi yakalandı. Zanlılar, yaptıkları cinayetlerden ötürü dikkatle izleniyordu.

Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi İzmir'de yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan 2 firari cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptıkları çalışmada, Konak ve Çeşme ilçelerinde firari cinayet zanlılarının saklandığını belirledi. İstanbul'da işlediği 2 farklı kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. ile Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K.O., saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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