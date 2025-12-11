Haberler

TIR'dan sızan kimyasal 5 kişiyi hastanelik etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir depodaki TIR'dan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 kişi baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastaneler başvurdu. AFAD ekiplerinin ölçümlerinde sızan maddenin 'propanon' isimli kimyasal olduğu ve sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.

  • İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir TIR'dan sızan propanon kimyasalı 5 kişiyi hastanelik etti.
  • Sızan kimyasalın sağlığa zararlı seviyede olmadığı tespit edildi.
  • Hastanelik olan 5 kişi tedavi sonrası taburcu edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı OSB Mahallesi'nde bulunan bir antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 kişi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

TIR'DAN KİMYASAL MADDE SIZMIŞ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede antrepo sahasında bulunan bir TIR'daki varilden kimyasal madde sızıntısı olduğu tespit edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

AFAD ekiplerinin 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler' (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin 'propanon' isimli kimyasal olduğu ve sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi. Çevredeki hastanelere başvuran 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta yapılan tedaviler sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

title