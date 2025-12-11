TIR'dan sızan kimyasal 5 kişiyi hastanelik etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı OSB Mahallesi'nde bulunan bir antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 kişi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

TIR'DAN KİMYASAL MADDE SIZMIŞ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede antrepo sahasında bulunan bir TIR'daki varilden kimyasal madde sızıntısı olduğu tespit edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

AFAD ekiplerinin 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler' (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin 'propanon' isimli kimyasal olduğu ve sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi. Çevredeki hastanelere başvuran 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta yapılan tedaviler sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.