İzmir'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, kasten yaralama suçundan 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, 'kasten yaralama' suçundan 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimler ve incelemeler neticesinde, S.H. (39) isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.H.'nin yapılan UYAP sorgulamasında, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

