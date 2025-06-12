İzmir'de Kamyonet ile Motosikletlerin Çarpışması: 1 Ölü

İzmir'de Kamyonet ile Motosikletlerin Çarpışması: 1 Ölü
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İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonet ile 2 motosikletin karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Tire-Torbalı karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan M.K. (41) yönetimindeki 45 EC 812 plakalı kamyonet, iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Mustafa Hüseyin Barış (34) idaresindeki 35 AVS 465 plakalı motosiklet ile arkadaşı T.E. (39) kontrolündeki 35 AVS 465 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yolun kenarındaki araziye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Hüseyin Barış'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan T.E. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken kamyonet sürücüsü polise ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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