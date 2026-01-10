Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vincin kancasında bulunan sapan yerinden çıkarak Salih Ataman'ın (49) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ataman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR