Haberler

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde meydana gelen iş kazasında 49 yaşındaki işçi Salih Ataman, vincin kancasıyla düşen sapanın altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Söküm Bölgesi'nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vincin kancasında bulunan sapan yerinden çıkarak Salih Ataman'ın (49) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ataman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Şimdi de lige konsantre olacağız

Kupa zaferi sonrası yeni hedeflerini belli etti