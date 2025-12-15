Haberler

İzmir'de 42 yılla aranan hırsız yakalandı

İzmir'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yakaladı. B.C.İ. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan B.C.İ. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda; "hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 42 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

