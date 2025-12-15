İzmir'de 42 yılla aranan hırsız yakalandı
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan B.C.İ. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda; "hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 42 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR