İzmir'de 31 yıl hapisle aranan hükümlü hurda aracın bagajında yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli kılık değiştiren firari hükümlü, il dışına kaçmaya çalışırken hurda bir aracın bagajında yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O.'nun (43) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şahsın yakalanmamak için sürekli ilçe ve kılık değiştirdiği belirlendi. Şahsın il dışına kaçacağı bilgisini alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda D.O., hurda bir aracın bagaj kısmında saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan UYAP sorgulamasında 5 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı tespit edilen D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR