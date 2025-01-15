İzmir'de Hakkında 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sorguda yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak günü gerçekleştirilen çalışmalar esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması gerçekleştirdi. Şüphelinin, bina içerisinden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 29 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR