Halı sahada tekme-tokat kavga kameraya yansıdı

İzmir'in Buca ilçesinde halı sahada oynanan futbol maçında iki takımın oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, halı sahanın kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

İzmir'de futbol maçı yapan iki takımın oyuncuları tekme-tokat birbirlerine girdi. Kavga, halı sahanın kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Buca ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Dün akşam futbol oynamak için halı sahaya gelen iki takımın oyuncuları arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki takımın oyuncuları tekme tokat birbirlerine girerken kavgayı ayırmaya çalışanlar da darbe aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga anı halı sahanın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İZMİR

