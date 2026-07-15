Haberler

Hain kalkışmanın 10. yılında İzmir'de FETÖ ile mücadele raporu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında açıklanan bilançoya göre, İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik son 10 yılda düzenlenen operasyonlarda 26 bin 614 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 8 bin 883 kişi tutuklandı.

İzmir'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında açıklanan dev bilançoya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik son 10 yılda düzenlenen operasyonlarda toplam 26 bin 614 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Yürütülen titiz soruşturmalar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8 bin 883'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 bin 500 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kentte son 10 yılda yürütülen soruşturmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, İzmir genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 26 bin 614 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2016 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsayan 10 yıllık süreçte terör örgütünün hücre yapılanmalarına karşı kesintisiz ve kararlı bir mücadele sergilendi. Yürütülen titiz soruşturmalar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8 bin 883'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında hakim karşısına çıkarılan 7 bin 500 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin ihanet şebekesinin tamamen deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarını önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü