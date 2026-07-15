Hain kalkışmanın 10. yılında İzmir'de FETÖ ile mücadele raporu açıklandı

İzmir'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında açıklanan dev bilançoya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik son 10 yılda düzenlenen operasyonlarda toplam 26 bin 614 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Yürütülen titiz soruşturmalar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8 bin 883'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 bin 500 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kentte son 10 yılda yürütülen soruşturmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, İzmir genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 26 bin 614 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2016 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsayan 10 yıllık süreçte terör örgütünün hücre yapılanmalarına karşı kesintisiz ve kararlı bir mücadele sergilendi. Yürütülen titiz soruşturmalar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8 bin 883'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında hakim karşısına çıkarılan 7 bin 500 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin ihanet şebekesinin tamamen deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarını önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı