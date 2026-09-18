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İzmir’de FETÖ’nün güncel yapılanmasına finansman operasyonu: 21 gözaltı

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İzmir’de FETÖ’nün güncel yapılanmasına finansman operasyonu: 21 gözaltı
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İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, örgüte fon sağladığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, örgüte fon sağladığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin İzmir'deki güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarını işledikleri, örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon toplayıp sağladıkları tespit edilen 27 şüpheli belirlendi.

Şafak vakti eş zamanlı baskın

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 06.00'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari konumdaki 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Evlerinden döviz ve altın çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 192 bin TL, 2 bin 582 ABD Doları, 4 bin 50 euro ve 20 sterlin nakit para ile 8 çeyrek altın, 6 ata altını ve 1 yarım altına el konuldu.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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