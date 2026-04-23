Buca'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ikamet eden Çetin Ç. (44) ile eşi Nurcan Ç. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında koca, tabancayla eşine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Nurcan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Çetin Ç. Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
