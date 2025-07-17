İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan genç işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım firmasında görev yapan 25 yaşındaki Ramiz Turgut, fabrikada bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. İşçinin elektrikle temas ettiğini fark eden çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri ve iş sağlığı uzmanları tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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