İzmir'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 1 Gözaltı

İzmir'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 1 Gözaltı
Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı. Olayda, kapalı mekana tabanca ile ateş açılırken, güvenlik güçleri diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltın alınırken bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kapalı durumdaki mekana tabanca ile ateş açıldı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken ekipler saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili A.C. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve görüntülerde tehdit içerikli sözlerle mekana ateş açıldığı anların yer aldığı öğrenildi. - İZMİR

