Kaçak geçişe Sahil Güvenlik engeli: 43 yakalama

Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Ocak 2026 tarihinde saat 01.25'te, Seferihisar ilçesi görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Hareket halindeki botun yerinin belirlenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsuru tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

