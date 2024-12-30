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İzmir'de Düzensiz Göçle Mücadele: 22 Bin Göçmen ve 560 Kaçakçı Yakalandı

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 bin 44 düzensiz göçmen ve 560 kaçakçı yakaladığını açıkladı. Tutuklanan organizatör sayısı ise 312 olarak belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçü önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 22 bin 44 düzensiz göçmen ve 560 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik faaliyetlerini 2024 yılında da sürdürdü. 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, toplam 22 bin 44 düzensiz göçmen ve 560 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı. Yakalanan organizatör şüphelilerinin arasından ise 312'si tutuklandı.

2024 Aralık ayı içerisinde 10 ilçede yapılan operasyonlarda da, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmek isteyen bin 759 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 43 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapıldı. 27 organizatör ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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