İzmir'de Düzensiz Göçle Mücadele: 22 Bin Göçmen ve 560 Kaçakçı Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçü önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 22 bin 44 düzensiz göçmen ve 560 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik faaliyetlerini 2024 yılında da sürdürdü. 2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda, toplam 22 bin 44 düzensiz göçmen ve 560 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı. Yakalanan organizatör şüphelilerinin arasından ise 312'si tutuklandı.

2024 Aralık ayı içerisinde 10 ilçede yapılan operasyonlarda da, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmek isteyen bin 759 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağlayan 43 göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlem yapıldı. 27 organizatör ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR