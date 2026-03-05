Driftin bedelini ağır ödedi: Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi

İzmir'in Bornova ilçesinde, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 146 bin 712 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar kapsamında yakalanan şahsın sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, 35 ARD 440 plakalı araç sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti. Yakalanan sürücü Y.O. (34) hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı.

Yüksek miktarda para cezası

Sürücüye geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, drift yapmak ve kamunun huzurunu bozmak suçlarından toplam 146 bin 712 TL para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.

Adli işlem başlatıldı

Şüpheli şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı